Создан браузерный аналог шутера Quake весом 13 килобайт

Игру назвали Q1K3. Её уровни были вдохновлены картами E1M1 и E1M3 из оригинальной Quake. Браузерка позволяет использовать три вида оружия. Бороться надо с пятью типами противников, в их числе — собаки. Кроме того, у игры есть звуковые эффекты, динамическое освещение и оригинальный саундтрек.

Чтобы поиграть, нужно перейти по этой ссылке. Q1K3 запускается в отдельном окне. Работает всё резво. Тормозить не должно даже на старых компьютерах.

Разработчик создавал игру месяц. Он делал это в рамках конкурса Js13kGames — нужно было разработать игры на JavaScript весом не более 13 КБ.