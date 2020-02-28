Создан «Тетрис» с возможностью строить российские многоэтажки

Создательница игры рассказала, что её вдохновляла ностальгия по 90-м. « „Панельки“ и тетрис — это Россия моего детства», — отметила она.

Интересно, что дизайн блоков для первых четырёх уровней основывался на домах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Комсомольска-на-Амуре. На последнем уровне игры воссоздан Сити-17 из Half-Life 2.

Создательница также сообщила, что на каждом уровне есть «пасхалки»: чтобы их увидеть, нужно заглядывать в окна домов.