Создана игра для заголовка вкладки браузера

Новая игра называется TitleRun. В ней пользователю нужно «перепрыгивать» надвигающиеся блоки. Чтобы создать такую игру, разработчик Янник Зиберт (Jannik Siebert) использовал символы из Юникода, ведь в заголовке вкладки можно применять только текст. У него было ещё одно ограничение: весь текст в заголовке отображается в одну строку, а для игры надо, чтобы персонаж прыгал вверх. Для решения проблемы Зиберт использовал блочные символы из Юникода: ▖— в качестве нижних препятствий, ▘— в качестве верхних и аналогичные символы в качестве персонажа нижнем или верхнем положениях.

Запустить игру можно по этой ссылке. Чтобы включать её в любой вкладке, следует переместить кнопку «Launch TitleRun» в панель с закладками.