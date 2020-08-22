Создана игра про изоляцию во время пандемии

Авторы проекта рассказали, что повествовательная игра показалась им идеальной средой для изучения явления самоизоляции. Кроме того, игры выполняет функции источника информации об этом периоде. Видимо, для будущих поколений.

В игре речь идёт о четырёх соседях. Можно выбрать любую из представленных историй. Пользователь может перемещаться по квартирами и кратко участвовать в жизни обитателей. Некоторые события в игре могут открыть геймеру глаза на то, что другие люди могли испытывать во время самоизоляции. Игра франкоязычная.