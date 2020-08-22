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Создана игра про изоляцию во время пандемии
Показывает этот период глазами других людей
Исследователи и студенты из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и компании UNIL Gamelab создали игру про изоляцию во время пандемии. Она позволит игрокам поучаствовать в серии историй о других людях, которые оказались запреты дома из-за коронавируса.
Авторы проекта рассказали, что повествовательная игра показалась им идеальной средой для изучения явления самоизоляции. Кроме того, игры выполняет функции источника информации об этом периоде. Видимо, для будущих поколений.
В игре речь идёт о четырёх соседях. Можно выбрать любую из представленных историй. Пользователь может перемещаться по квартирами и кратко участвовать в жизни обитателей. Некоторые события в игре могут открыть геймеру глаза на то, что другие люди могли испытывать во время самоизоляции. Игра франкоязычная.