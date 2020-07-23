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Создана игра-симулятор русской пьянки
Можно выпить с медведем
Российская студия Kavkaz Sila Games создала игру-симулятор русской пьянки. В ней можно выпить даже с медведем.
Страница игры «Симулятор Бухания Online» появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Её релиз должен состояться 23 октября. Сейчас игру можно добавить в вишлист.
Из описания симулятора следует, что пользователи смогут общаться в голосовом и текстовом чате. В игре будут сборник анекдотов, подсказки тем для разговоров, совместный просмотр фильмов. «Можно сообразить на восьмерых», — следует из описания.
Авторы отмечают, что игра подойдёт для «карантинных посиделок». Вид в ней предусмотрен от первого лица.
Стоит отметить, что студия Kavkaz Sila Games известна своими странными проектами. В багаже у них есть симулятор тюремных загадок, сидения у подъезда, жизни в России и другие.