Создана игра-симулятор русской пьянки

Страница игры «Симулятор Бухания Online» появилась в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Её релиз должен состояться 23 октября. Сейчас игру можно добавить в вишлист.

Из описания симулятора следует, что пользователи смогут общаться в голосовом и текстовом чате. В игре будут сборник анекдотов, подсказки тем для разговоров, совместный просмотр фильмов. «Можно сообразить на восьмерых», — следует из описания.

Авторы отмечают, что игра подойдёт для «карантинных посиделок». Вид в ней предусмотрен от первого лица.

Стоит отметить, что студия Kavkaz Sila Games известна своими странными проектами. В багаже у них есть симулятор тюремных загадок, сидения у подъезда, жизни в России и другие.