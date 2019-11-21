Создана самая сложная игра в мире

Точнее, поле разделено на две части. В левой «Тетрис», в правой — «Змейка». Управлять происходящим в играх нужно одновременно. Причём игроку понадобятся только клавиши со стрелками и пробел. Вся сложность заключается в том, чтобы координировать управление «змейкой» и блоками в «Тетрисе». Не проиграть здесь очень сложно.

После проигрыша хоть в одной игре приходится начинать всё сначала. Попробовать этот нервирующий аттракцион можно по данной ссылке.

Недавно другой энтузиаст переносил в браузер ещё одну популярную игру Super Mario Bros. Да не простую, а с режимом королевской битвы. К сожалению, сейчас проект уже не работает.