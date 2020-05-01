Создана версия «змейки» с отловом «шашлычников» для самоизоляции

Об игре пишет издание «Код Дурова». Называется она «Карантейка». Отыскать её можно в поиске Telegram. В игре нужно управлять двумя врачами, которые «отлавливают» любителей пожарить шашлык в парке. Устроено это всё в стиле «змейки». То есть конец игры наступает, когда «змея» в виде колонны из «шашлычников» и врачей натыкается на собственный хвост.

Отмечается, что если добавить ссылку на бота «Карантейка» в чат с друзьями, то можно играть и соревноваться всем вместе.

Создатель «Карантейки» рассказал журналистам, что с помощью игры хотел донести посыл о необходимости соблюдать самоизоляцию, несмотря на праздники и хорошую погоду.