Создатели Call of Duty: Modern Warfare отвергли обвинения в русофобии

Создатели рассказали, что большинство локаций в Modern Warfare были созданы с помощью фотограмметрии. Это значит, что настоящие места фотографировали со всех ракурсов, а потом на основе этого составляли трёхмерный макет. Кроме того, очки ночного видения в игре наконец будут не просто зелёным фильтром. Они станут симулировать работу реального прибора.

Что касается обвинений в русофобии, то создатели объяснили, что не хотели выставить какую-либо страну в дурном свете. В сцене с арабской девочкой, убивающей российского военного, контекст совершенно другой, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, русский солдат — военный преступник, а во-вторых, девочка потом осознала, что ненавидеть всех русских из-за него одного — неправильно.

Разработчики пообещали, что в игре будут и герои-русские, и злодеи. Кастовия же, кстати, это не переименованная Россия, а другое государство.