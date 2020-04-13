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Создатели игры Crysis с лучшей в истории графикой неожиданно напомнили о себе
Они молчали с 2016 года
Создатели игры Crysis с лучшей в истории графикой неожиданно напомнили о себе. В официальном Twitter-аккаунте проекта появилась странная запись.
Первая Crysis вышла в 2007 году. Проект высоко оценили критики и пользователи. Crysis неоднократно признавали игрой с лучшей графикой. Она и по сей день входит в списки «самых» по своей визуальной составляющей.
В официальном Twitter-аккаунте Crysis ничего не происходило с 2016 года. Однако сегодня, пару часов назад, в нём появился странный твит: «Receiving data» («Получение данных»).
Что это всё может значит, никто не знает. Пользователи в реплаях проявили бурную реакцию на сообщение. Кто-то предположил, что можно ожидать перезапуск игры или новую часть Crysis 4. В любом случае, нам остаётся ждать дальнейших объявлений от разработчиков.
Даже спустя 13 лет графика первой части Crysis впечатляет