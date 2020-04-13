Создатели игры Crysis с лучшей в истории графикой неожиданно напомнили о себе

Первая Crysis вышла в 2007 году. Проект высоко оценили критики и пользователи. Crysis неоднократно признавали игрой с лучшей графикой. Она и по сей день входит в списки «самых» по своей визуальной составляющей.

В официальном Twitter-аккаунте Crysis ничего не происходило с 2016 года. Однако сегодня, пару часов назад, в нём появился странный твит: «Receiving data» («Получение данных»).