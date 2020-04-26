Создатели игры про управление службами спасения придумали хитрое наказание для пиратов

112 Operator принадлежит польской студии Jutsu Games и издательству Games Operators. Игроку нужно принимать звонки в службу спасения и отправлять команды быстрого реагирования. Пользователи, купившие игру, будут иметь дело с пожарами, ограблениями, автомобильными авариями, войнами банд и пр.

Игра способна проверять, взломал ли её кто-нибудь. Если она это обнаружит, то начинает генерировать инциденты с пиратами. То есть команды приходится высылать к ним. Играть так можно, но это слишком быстро наскучит.

В Steam 112 Operator стоит 395 рублей.