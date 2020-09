Создатели ремейка Принца Персии ответили на критику графики игры

Как рассказал представитель Ubisoft, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time находится в разработке уже два с половиной года. В команде проекта на пике было 170 человек. В Ubisoft рассказали, что проблем со сроками производства или бюджетом у создателей не было.

Также журналистам заявили, что визуальное оформление ремейка Prince of Persia: The Sands of Time отличается от других игр. Команда пыталась сделать свою версию «Песков времени» с уникальной атмосферой.

Геймдиректор игры также рассказал, что у разработчиков возникли трудности из-за движка Anvil, который был изначально создан для Assassin's Creed. Команде пришлось адаптировать движок, поскольку он не рассчитан на создание линейных уровней и механик вроде перемотки времени.