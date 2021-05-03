Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали сотни часов игры

По словам Бочарова, игрового контента хватит на сотни часов. Даже если придерживаться в S.T.A.L.K.E.R. 2 только главной сюжетной линии, игра всё равно затянется. Если же попытаться изучить игровой мир и ознакомиться со сторонними квестами, то уйдут как раз те сотни часов.

Игра будет рассказывать о постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где произошла ещё одна авария, из-за которой появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов.