Игры
Сегодня в 17:38
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали сотни часов игры
Даже один сюжет займёт много времени
Вчера мы узнали, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на конец 2021 года, и первое время игра будет эксклюзивом для Xbox и ПК. Теперь PR-менеджер студии-разработчика игры GSC Game World Захар Бочаров рассказал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет очень долгой.
По словам Бочарова, игрового контента хватит на сотни часов. Даже если придерживаться в S.T.A.L.K.E.R. 2 только главной сюжетной линии, игра всё равно затянется. Если же попытаться изучить игровой мир и ознакомиться со сторонними квестами, то уйдут как раз те сотни часов.
Игра будет рассказывать о постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где произошла ещё одна авария, из-за которой появилось множество аномалий, артефактов и существ-мутантов.