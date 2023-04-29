Стала известна цена дешевой версии главного конкурента портативной консоли Steam Deck

Несмотря на то, что базовая Ally всего на $70 дороже Steam Deck с таким же количеством памяти, он имеет ряд преимуществ, например, Full HD экран с частотой кадров 120 Гц.

Графический процессор Ally основан на архитектуре RDNA3 с 4 вычислительными блоками и более высокой частотой 2,7 ГГц по сравнению с архитектурой RDNA2 Steam Deck с 8 вычислительными блоками и частотой 1,6 ГГц.

В базовой версии Ally установлен 6-ядерный AMD Ryzen Z1 с частотой до 5,0 ГГц и 4-ядерный с частотой до 3,5 ГГц. Также к Ally можно подключить внешнюю видеокарту через станцию ROG XG Mobile.

Среди других особенностей - IPS-экран, защищенный стеклом Gorilla Glass DXC, и зарядка от 0 до 50% всего за 30 минут с помощью входящего в комплект 65-ваттного блока питания USB-C.