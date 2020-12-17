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Сегодня 19:04
Стартовала бесплатная раздача симулятора мотоциклетных трюков Trials Rising
До 18 декабря
Компания Ubisoft продолжает раздачу подарков по случаю праздников. На этот раз бесплатно можно забрать игру-симулятор мотоциклетных трюков Trials Rising. Сделать это можно в течение 24 часов.
Компания предлагает бесплатную копию Trials Rising Standard Edition для ПК в Ubisoft Connect PC после регистрации. Игра позволяет проехать на мотоцикле по узнаваемым маршрутам: от дворов до стадионов, а также оттачивать трюки и преодолевать испытания. Это последняя часть серии, она вышла в феврале 2019 года.
Чтобы получать подарки от Ubisoft, нужно установить Ubisoft Connect PC и зарегистрироваться. Акция продлится до 18 декабря. Забрать Trials Rising можно до завтрашнего дня, 16:00 по московскому времени.