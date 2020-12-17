Стартовала бесплатная раздача симулятора мотоциклетных трюков Trials Rising

Компания предлагает бесплатную копию Trials Rising Standard Edition для ПК в Ubisoft Connect PC после регистрации. Игра позволяет проехать на мотоцикле по узнаваемым маршрутам: от дворов до стадионов, а также оттачивать трюки и преодолевать испытания. Это последняя часть серии, она вышла в феврале 2019 года.

Чтобы получать подарки от Ubisoft, нужно установить Ubisoft Connect PC и зарегистрироваться. Акция продлится до 18 декабря. Забрать Trials Rising можно до завтрашнего дня, 16:00 по московскому времени.