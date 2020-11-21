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Старую игру «Марио» для Nintendo продали за рекордные 12 млн рублей
Она просто лежала всё это время в чьём-то шкафу
Нераспакованную копию игры Super Mario Bros. 3 1990-х годов продали за рекордные $156 000 (или 12 млн рублей по текущему курсу). Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за видеоигру на аукционе.
В аукционе с лотом Super Mario Bros. 3 участвовали 20 человек. Стартовая цена составляла $62 500. Предыдущий рекорд принадлежал игре Super Mario Bros. 1985 года для Nintendo Entertainment System (NES). За неё в июле отдали $114 000.
Super Mario Bros. 3 же часто называют одной из величайших игр для NES за всю историю. Эксперты считают неудивительным, что именно она, игра, с которой выросли многие люди на Земле, побила рекорд. Недавно проданную копию нашли в чьём-то шкафу.