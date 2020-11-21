Старую игру «Марио» для Nintendo продали за рекордные 12 млн рублей

В аукционе с лотом Super Mario Bros. 3 участвовали 20 человек. Стартовая цена составляла $62 500. Предыдущий рекорд принадлежал игре Super Mario Bros. 1985 года для Nintendo Entertainment System (NES). За неё в июле отдали $114 000.

Super Mario Bros. 3 же часто называют одной из величайших игр для NES за всю историю. Эксперты считают неудивительным, что именно она, игра, с которой выросли многие люди на Земле, побила рекорд. Недавно проданную копию нашли в чьём-то шкафу.