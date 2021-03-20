Steam удалил скандальную игру-симулятор соблазнителя

Сообщается, что причина удаления — наличие в Super Seducer 3 сцены с изображением полуголых настоящих людей. Ранее Steam пообещал выпустить игру, если разработчики выполнят все требования.

В сервисе страничка Super Seducer 3 уже появлялась. Более 61 тысячи человек уже успели добавить игру в список желаемого.

Напомним, издатель Super Seducer 3 — лондонский пикапер Ричард ла Руина. Игра, по задумке, позволят отточить мастерство свиданий (или наоборот провести самые провальные встречи). В игре были предусмотрены уровни: «тренажёрный зал», «секс втроём», «соблазнение в супермаркете».