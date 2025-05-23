Ранее в этом месяце компания также запустила специальную программу проверки, которая показывает, работает ли игра на SteamOS. Кроме Legion Go S, обновление улучшает совместимость и с другими консолями на базе AMD, такими как ROG Ally и оригинальная Legion Go.

Также появилась поддержка геймпада Proteus Controller — он состоит из модулей и может быть настроен под разные потребности игроков, включая пользователей с ограниченными возможностями.