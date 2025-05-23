Опубликовано 23 мая 2025, 18:461 мин.
SteamOS теперь поддерживает ещё одну портативную консоль — Lenovo Legion Go SМожем поздравить
Valve объявила, что операционная система SteamOS теперь официально поддерживает портативную консоль Lenovo Legion Go S. Это первая консоль, кроме Steam Deck, получившая официальную поддержку от конторы «Габена».
Ранее в этом месяце компания также запустила специальную программу проверки, которая показывает, работает ли игра на SteamOS. Кроме Legion Go S, обновление улучшает совместимость и с другими консолями на базе AMD, такими как ROG Ally и оригинальная Legion Go.
Также появилась поддержка геймпада Proteus Controller — он состоит из модулей и может быть настроен под разные потребности игроков, включая пользователей с ограниченными возможностями.