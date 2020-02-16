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Super Mario Bros. превратили в шутер от первого лица
Можно стрелять по грибам
Популярный платформер Super Mario Bros. превратили в шутер от первого лица. Его создатель опубликовал в сети геймплейный ролик игры.
В классическом Super Mario Bros. нужно управлять персонажем от третьего лица. Да и в грибы он не стреляет. Необычную версию игры, в которой можно это делать, создал разработчик Шон Нунан (Sean Noonan) на Unreal Engine 4. Сделал он это в рамках челленджа MapCore, по которому нужно было воссоздать одну из трёх классических видеоигр в любом стиле, который нравится. Разработчик опубликовал 7-минутный геймплейный ролик получившегося проекта.
В ролике показан первый уровень игры. Из него понятно, что в новой версии Super Mario Bros. можно, как и в старой, собирать монеты.
Разработчик иронично заметил, что компания Nintendo может заблокировать видео в попытке защитить свои авторские права.