Twitter представил видеоигру, которая поможет разобраться в правилах платформы

Twitter представил видеоигру, которая поможет разобраться в правилах платформыВыглядит симпатично
Игра Twitter Data Dash рассказывает о том, как вы и ваша собака Дейта преодолеваете различные препятствия вокруг PrivaCity. Игра представляет собой двухмерный платформер в конфетных тонах. Вам и вашему верному щенку нужно перемещаться по четырем различным разросшимся локациям в PrivaCity, избегая злодеев и собирая кости - процесс, который, как обещает игра, "поможет вам лучше понять политику конфиденциальности (Twitter, - прим. ред)".
Ваша цель на первом уровне - провести своего щенка по крошечному городку в поисках спрятанных костей, избегая при этом рекламы, изображаемой розовыми кошками, одетыми в очаровательные кошачьи билборды.
На втором уровне вам нужно проплыть через "море сообщений", чтобы найти дружественные. Вы узнаете, что можете контролировать, кто посылает вам прямое сообщение. На третьем уровне вы узнаете, как включить точное определение вашего местоположения. На четвертом, как защитить свои твиты от ужасных "троллей" и "парней с ответами".