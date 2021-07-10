Учителя биологии назвали полезную для изучения природы компьютерную игру

Авторы научной работы составили тест. Его прошли 586 совершеннолетних участников из 55 стран. 444 человека из них играли в Red Dead Redemption 2. Участники должны были определить по фотографиям 15 видов животных. Все эти животные встречались в игре. Конечно, те, кто проходил Red Dead Redemption 2, в среднем лучше определяли виды животных.

Наилучшие результаты показывали участники, которые прошли игру недавно, а также те, кто выбрал в RDR Online роль натуралиста. Игроки сами рассказали, что благодаря RDR2 узнали больше о животных.