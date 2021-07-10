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Учителя биологии назвали полезную для изучения природы компьютерную игру

Может пригодиться школьникам
Учителя биологии провели исследование и выяснили, что игра Red Dead Redemption 2 может быть полезна ученикам. Больше всего выгоды могут извлечь те, кто в онлайн-режиме игры выбирает роль натуралиста.
Учителя биологии назвали полезную для изучения природы компьютерную игру

Авторы научной работы составили тест. Его прошли 586 совершеннолетних участников из 55 стран. 444 человека из них играли в Red Dead Redemption 2. Участники должны были определить по фотографиям 15 видов животных. Все эти животные встречались в игре. Конечно, те, кто проходил Red Dead Redemption 2, в среднем лучше определяли виды животных.

Наилучшие результаты показывали участники, которые прошли игру недавно, а также те, кто выбрал в RDR Online роль натуралиста. Игроки сами рассказали, что благодаря RDR2 узнали больше о животных.