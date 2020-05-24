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Украинцы выпустили игру-стратегию, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади
Альтернативная история
Украинцы выпустили в Steam игру-стратегию, в которой Гитлеру нужно возглавить парад на Красной площади. Это сюжетное задание из разряда «а вот если бы?».
Игра от киевской студии Starni Games называется Strategic Mind: Blitzkrieg. В опубликованном ролике создатели игры показали альтернативную версию событий Второй мировой войны.
Всего в игре будет 20 операций: 16 исторических и четыре альтернативных. При этом даже в исторических операциях игрок может добиться лучшего, чем в реальности результата. Пользователю предстоит управлять наземными, воздушными и морскими силами.
Strategic Mind: Blitzkrieg в Steam стоит 1499 рублей. Игра создана на движке Unreal Engine 4. Благодаря этому чётко отрисованы все боевые единицы, есть смена погоды и времени суток.