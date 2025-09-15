Умелец увеличил время работы Nintendo Switch 2, заменив стандартный аккумулятор

Консоль полностью разбирается, штатная батарея снимается с помощью спиртового раствора, а металлический каркас внутри корпуса подрезается, чтобы освободить место для нового элемента. После сборки устройство выглядит как обычно.

По словам автора, прирост оказался заметным: Cyberpunk 2077 при частоте 40 Гц проработала на консоли не 2 часа 18 минут, а 3 часа 25 минут — больше чем на час дольше. В менее требовательных играх результат может быть ещё лучше.

Однако такой подход, очевидно, лишает консоль гарантии. К тому же неофициальные батареи могут вызывать непредвиденные ситуации.