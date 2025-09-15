Умелец увеличил время работы Nintendo Switch 2, заменив стандартный аккумулятор

Опубликовано 15 сентября 2025, 18:001 мин.
Умелец увеличил время работы Nintendo Switch 2, заменив стандартный аккумулятор8000 мА·ч
Nintendo Switch 2 появилась на рынке всего несколько месяцев назад, но сообщество энтузиастов уже нашло способ улучшить её автономность. На YouTube пользователь naga показал, как заменил стандартный аккумулятор на 5220 мА·ч на более ёмкий — 8000 мА·ч. Процесс модификации не самый простой.
© naga
Консоль полностью разбирается, штатная батарея снимается с помощью спиртового раствора, а металлический каркас внутри корпуса подрезается, чтобы освободить место для нового элемента. После сборки устройство выглядит как обычно.
По словам автора, прирост оказался заметным: Cyberpunk 2077 при частоте 40 Гц проработала на консоли не 2 часа 18 минут, а 3 часа 25 минут — больше чем на час дольше. В менее требовательных играх результат может быть ещё лучше.
Однако такой подход, очевидно, лишает консоль гарантии. К тому же неофициальные батареи могут вызывать непредвиденные ситуации.