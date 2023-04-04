В 2 раза мощнее Steam Deck: портативную консоль ASUS ROG Ally протестировали

Техноблогер Лайнус Себастьян с YouTube-канала Linus Tech Tips получил возможность протестировать ROG Ally и поделиться своими впечатлениями. Он не раскрыл полные характеристики устройства, но показал его работу в разных играх.

ROG Ally имеет 7-дюймовый экран с разрешением 1080p, частотой обновления до 120 Гц, яркостью 500 нит и временем отклика 7 мс. Компания утверждает, что производительность устройства в два раза выше, чем у Steam Deck при одинаковом энергопотреблении. Кроме того, ROG Ally поддерживает подключение внешней видеокарты XG Mobile RTX 4090 для повышения графической мощности. Габариты у двух консолей схожи. Обозреватель протестировал консоль в Hollow Knight, и с производительностью проблем не было.

Дата выхода и цена ROG Ally пока не объявлены. Вероятно, ASUS планирует сделать полноценный анонс устройства в ближайшее время.