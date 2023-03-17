В честь "дня рождения" Steam Deck: Valve сделала скидку на одну из лучших карманных консолей в мире

В США это означает следующее снижение цен на различные конфигурации Steam Deck:

Цены изменились примерно таким образом:

Конфигурация с 64 ГБ eMMC (тип карт памяти): с $399,00 до $359,10

256 ГБ NVMe SSD : c $529,00 до $476,10

512 ГБ NVMe SDD: c $649,00 до $584,10

И брать можете смело, потому что Valve недавно заявила, что более мощная, вторая версия Steam Deck появится лишь "через несколько лет". Так что забрав консоль сейчас, вы обеспечите себе “переносной” гейминг на годы.