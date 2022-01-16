В DOOM сыграли с помощью дискового телефона

Видео поделился пользователь Twitter с ником Yoshino. Судя по ролику, каждая цифра на телефоне отвечает за определённое действие в игре. Так набор единицы активирует выстрел, двойки и тройки — движение влево и вправо соответственно, а четвёрки и пятёрки — движение вперёд и назад. Если прокрутить цифру шесть, то можно будет совершить действие.