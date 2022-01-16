В DOOM сыграли с помощью дискового телефона

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В DOOM сыграли с помощью дискового телефонаУправляли игрой с его помощью
В Twitter опубликовали ролик, который демонстрирует, как игрой DOOM управляют с помощью обычного дискового телефона.
Видео поделился пользователь Twitter с ником Yoshino. Судя по ролику, каждая цифра на телефоне отвечает за определённое действие в игре. Так набор единицы активирует выстрел, двойки и тройки — движение влево и вправо соответственно, а четвёрки и пятёрки — движение вперёд и назад. Если прокрутить цифру шесть, то можно будет совершить действие.
Это не первый раз, когда DOOM запускают на чём-то совершенно неподходящем для этого. Например, для игры использовали цифровой тест на беременность. Энтузиаст производил управление игрой с помощью беспроводной клавиатуры. Также он умудрился запустить на тесте The Elder Scrolls V: Skyrim.
Источник: VGTimes