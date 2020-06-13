В Dota 2 начнут автоматически блокировать маты в чате

Патч содержит фильтр ненормативной лексики для текстового чата. После установки обновления он активируется автоматически. Сообщается, что будут блокировать распространённые бранные слова.

Также в меню настроек игры появится новый подтип «Сообщество» и буду обновлены файлы локализации.

Стоит отметить, что ранее подобный фильтр Valve добавила и в текстовый чат Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). В этой игре опцию можно отключать в настройках игры в разделе «Общение». Будет ли в Dota 2 фильтр работать для других языков, кроме английского, пока неясно.

В прошлом году Dota 2 признали игрой с самым «токсичным» сообществом игроков.