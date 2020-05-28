Игры
Сегодня 20:33
В Epic Games Store стала доступна бесплатно игра-симулятор вандала
Будет бесплатной ещё год
В феврале этого года американский издатель игр Devolver Digital анонсировал SLUDGE LIFE — игру, в которой нужно управлять членом маргинальной группировки, выступающей против корпораций. Теперь игра-симулятор вандала стала доступна в Epic Games Store бесплатно. Но только в течение года.
Спустя год игра начнёт стоить 1065 рублей. В общем, спешить некуда, главное, не забыть скачать.
Сами разработчики описывают SLUDGE LIFE как игру от первого лица в открытом мире с элементами вандализма. Главный герой выступает за свободу слова и протестует против засоряющих планету корпораций. Игра имеет три концовки, встроенные мини-игры, а ещё (и на этом делают акцент сами разработчики) специальную кнопку-пук и кота с двумя задницами без дополнительной оплаты.