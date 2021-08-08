В игре про обстрел зомби нашли расистские высказывания в адрес афроамериканцев

Как рассказал журналист Kotaku, он играл в Back 4 Blood и услышал, как зомби выкрикивают что-то очень похожее на «нигер». Это слово в англоязычном сообществе предпочитают называть «N-Word» и вообще никогда не произносить, так как оно считается оскорбительным для представителей темнокожего населения.

Журналист поделился находкой с другими и узнал, что данное слово мерещится многим игрокам. Можете послушать сами: