В игре про обстрел зомби нашли расистские высказывания в адрес афроамериканцев

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В игре про обстрел зомби нашли расистские высказывания в адрес афроамериканцевНо, кажется, всё вышло случайно
Сейчас идёт бета-тестирование нового шутера про зомби от создателей Left 4 Dead — Back 4 Blood. У тестеров нашлись необычные претензии к игре.
Как рассказал журналист Kotaku, он играл в Back 4 Blood и услышал, как зомби выкрикивают что-то очень похожее на «нигер». Это слово в англоязычном сообществе предпочитают называть «N-Word» и вообще никогда не произносить, так как оно считается оскорбительным для представителей темнокожего населения.
Журналист поделился находкой с другими и узнал, что данное слово мерещится многим игрокам. Можете послушать сами:
В Kotaku отметили, что, скорее всего, данный звук был записан непреднамеренно. Тем не менее его лучше удалить из игры до официального релиза.
Сама Back 4 Blood, кстати, по отзывам очень похожа на Left 4 Dead. И это называют хорошей новостью.