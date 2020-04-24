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Вчера 17:47
В игре World of Tanks появится «Дорога на Берлин» в честь 75-летия Победы
Новый ивент
В игре World of Tanks появится «Дорога на Берлин» в честь 75-летия Победы. В игровом событии пользователям предстоит сражаться в танковых боях в особой обстановке.
Событие «Дорога на Берлин» посвящено последним неделям перед окончанием войны в Европе. Продлится оно с 4 по 18 мая, сказано в пресс-релизе Wargaming. Игрокам предстоит сражаться против искусственного интеллекта (ИИ).
Отмечается, что «Дорога на Берлин» — это переработанное продолжение события «Последний рубеж», которое проходило летом 2019. От него новый ивент унаследует лучшие игровые механики. Однако вместо защиты последнего рубежа игроки будут участвовать в наступательной операции. ИИ будет умело пытаться пойти в контратаку и вернуть потерянные позиции.
Бои состоятся на четырёх картах, которые были специально переработаны для события. Ожидается новая карта «Берлин». Она, кстати, позже будет доступна и в Случайных боях.