В игре World of Tanks появится «Дорога на Берлин» в честь 75-летия Победы

Событие «Дорога на Берлин» посвящено последним неделям перед окончанием войны в Европе. Продлится оно с 4 по 18 мая, сказано в пресс-релизе Wargaming. Игрокам предстоит сражаться против искусственного интеллекта (ИИ).

Отмечается, что «Дорога на Берлин» — это переработанное продолжение события «Последний рубеж», которое проходило летом 2019. От него новый ивент унаследует лучшие игровые механики. Однако вместо защиты последнего рубежа игроки будут участвовать в наступательной операции. ИИ будет умело пытаться пойти в контратаку и вернуть потерянные позиции.

Бои состоятся на четырёх картах, которые были специально переработаны для события. Ожидается новая карта «Берлин». Она, кстати, позже будет доступна и в Случайных боях.