В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3

Изображения опубликовали на форуме ResetEra. Судя по всему, недавно издатель и разработчик игры Capcom приглашал журналистов для предварительного показа Resident Evil 3. Материалы по игре должны были появиться не раньше, чем 25 февраля. Однако кто-то их слил.

На концепт-артах можно разглядеть ранний дизайн персонажей, новых монстров и локации. Опубликованы также скриншоты игры и мультиплеерного ответвления Project Resistance.