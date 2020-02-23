Игры
Сегодня 14:32
В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3
Он выйдет в апреле
В апреле должен выйти ремейк игры Resident Evil 3: Nemesis 1999 года. В интернет на днях утекли скриншоты проекта.
Изображения опубликовали на форуме ResetEra. Судя по всему, недавно издатель и разработчик игры Capcom приглашал журналистов для предварительного показа Resident Evil 3. Материалы по игре должны были появиться не раньше, чем 25 февраля. Однако кто-то их слил.
На концепт-артах можно разглядеть ранний дизайн персонажей, новых монстров и локации. Опубликованы также скриншоты игры и мультиплеерного ответвления Project Resistance.
Напомним, Resident Evil 3 анонсировали в 2019 году для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One и Windows. Выход ожидается уже 3 апреля 2020 года.