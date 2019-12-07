В интернете началась зачистка негативных отзывов об игре Death Stranding

Пользователи Reddit увидели, что оценка Death Stranding на Metacritic внезапно поднялась с 5,1 до 7,4. Чуть позже геймеры выяснили, что портал за ночь удалил 6429 негативных оценок. Положительные и смешанные при этом остались нетронутыми.

Кто-то объяснил ситуацию тем, что администрация Metacritic просто удалила фейковые обзоры и откровенно заниженные оценки. Кто-то предположил, что это заговор и манипуляции, ведь некоторые скопированные положительные отзывы остались на сайте.