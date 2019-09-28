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Сегодня 18:53

В Mortal Kombat 11 появится совместный режим для трёх игроков

Можно бороться против одного босса
Разработчики Mortal Kombat 11 представили новый кооперативный режим игры, который позволяет сразу трём пользователям сражаться против одного врага.

Называется он Team Raids. Суть режима заключается в командной работе, хоть и каждый игрок сражается самостоятельно. Пользователь-участник рейда должен будет бороться против босса на своём экране. Однако его действия могут серьёзно повлиять на успех всей миссии: либо привести её к провалу, либо заработать бонусы для команды и в итоге победить босса.

Полоски жизней будут видны всем участникам рейда, поэтому они сразу смогут понять, как идут дела у каждого игрока.

Сообщается, что каждый персонаж в этом режиме получит новые комбо. При этом изменится и анимация движений.

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