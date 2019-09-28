В Mortal Kombat 11 появится совместный режим для трёх игроков

Называется он Team Raids. Суть режима заключается в командной работе, хоть и каждый игрок сражается самостоятельно. Пользователь-участник рейда должен будет бороться против босса на своём экране. Однако его действия могут серьёзно повлиять на успех всей миссии: либо привести её к провалу, либо заработать бонусы для команды и в итоге победить босса.

Полоски жизней будут видны всем участникам рейда, поэтому они сразу смогут понять, как идут дела у каждого игрока.

Сообщается, что каждый персонаж в этом режиме получит новые комбо. При этом изменится и анимация движений.