В новой игре от создателей «Ведьмака» можно будет редактировать половые органы

Как пишет издание PC Gamer, Cyberpunk 2077 получил рейтинг «M» («Mature») — «Для взрослых»). Это значит, что подросткам младше 17 лет играть нельзя. Одной из причин присвоения такого рейтинга стала возможность кастомизировать половые органы персонажей.

В целом, игроки смогут выбирать пол (а точнее гендер) своему персонажу и настраивать различные параметры, в том числе вид груди, ягодиц и гениталий. Сообщается, что будут доступны «различные размеры и сочетания гениталий». Как будет выглядеть редактор персонажа, пока сложно представить.

Напомним, новая игра от CD Projekt Red должна выйти осенью этого года.