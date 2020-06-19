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В новой игре с убийствами людей и животных нашли запрет на стрельбу в синагоге
Причины ограничений неизвестны
Сегодня ночью вышла The Last of Us Part II. Игроки встретили долгожданный проект не самыми хорошими оценками, хотя критики считают, что это претендент на звание лучшей игры года. Пользователи возмущены сюжетом и элементами современной идеологической повестки. А один геймер нашёл ещё один повод для, по крайней мере, недопонимания: в новой игре с убийствами людей и животных имеется запрет на стрельбу в синагоге.
Пользователь YouTube опубликовал на своём канале видео под названием «Вещи, по которым вы не можете стрелять в The Last Of Us Part 2. Угадайте, почему?». В ролике видно, как при наведении на различные предметы в синагоге, например, на звезду Давида прицел становится неактивным.
Журналисты пишут, что «в заброшенной синагоге нельзя стрелять по культурно-значимым вещам, причины таких ограничений остаются загадкой». При этом, что любопытно, в игре можно стрелять по людям и даже животным.