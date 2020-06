В новой игре с убийствами людей и животных нашли запрет на стрельбу в синагоге

Сегодня ночью вышла The Last of Us Part II. Игроки встретили долгожданный проект не самыми хорошими оценками, хотя критики считают, что это претендент на звание лучшей игры года. Пользователи возмущены сюжетом и элементами современной идеологической повестки. А один геймер нашёл ещё один повод для, по крайней мере, недопонимания: в новой игре с убийствами людей и животных имеется запрет на стрельбу в синагоге.