В России будут продавать коллекционное издание новой Assassin's Creed за 8000 рублей без самой игры

Как пишет DTF, в петербургском интернет-магазине Gamebuy в коллекционное издание игры сама Assassin's Creed Valhalla входить не будет. Оно называется «Assassin’s Creed Вальгалла — коллекционное издание (без игрового диска)». Оценено оно в 7990 рублей.

В DTF отметили, что в других странах в коллекционное издание сам диск с игрой входит. Но стоит такой сборник дороже — примерно 15 тысяч рублей по курсу.

Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla для консолей и ПК ожидается осенью 2020 года.