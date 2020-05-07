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В России будут продавать коллекционное издание новой Assassin's Creed за 8000 рублей без самой игры
Такой вот казус
Вчера, 6 мая, российские интернет-магазины начали принимать предзаказы на следующую Assassin's Creed Valhalla. Теперь выяснилось, что в России будут продавать коллекционное издание новой Assassin's Creed за 8000 рублей без самой игры.
Как пишет DTF, в петербургском интернет-магазине Gamebuy в коллекционное издание игры сама Assassin's Creed Valhalla входить не будет. Оно называется «Assassin’s Creed Вальгалла — коллекционное издание (без игрового диска)». Оценено оно в 7990 рублей.
В DTF отметили, что в других странах в коллекционное издание сам диск с игрой входит. Но стоит такой сборник дороже — примерно 15 тысяч рублей по курсу.
Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla для консолей и ПК ожидается осенью 2020 года.