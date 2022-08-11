В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию США

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В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию СШАНикакой вам больше “колды”, геймеры
Шутеры, или “стрелялки”, являются одними из самых любимых жанров среди геймеров, однако депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров предложил ограничить продажу видеоигр, в которых пользователь может играть за военного из “недружественной страны”, как например США.
По его словам, Россия уже долго время тратит значительные усилия на реализацию идеи “патриотического воспитания среди детей и молодёжи”, но при этом у нас в стране свободно продаются видеоигры, где главными героями выступают военные недружественных стран, а “игрок должен симулировать их действия”.
Таким образом среди молодёжи продвигается героический образ военнослужащих США или других государств.
В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных
Евгений Федоров
Депутат Государственной думы РФ