В России предложили запретить игры, в которых нужно играть за армию США

По его словам, Россия уже долго время тратит значительные усилия на реализацию идеи “патриотического воспитания среди детей и молодёжи”, но при этом у нас в стране свободно продаются видеоигры, где главными героями выступают военные недружественных стран, а “игрок должен симулировать их действия”.

Таким образом среди молодёжи продвигается героический образ военнослужащих США или других государств.