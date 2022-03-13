В России сняли с продажи игру про РФ после ядерной войны

Россияне не смогут купить игры серии Painkiller, Saints Row, Dead Island, а также Metro. Отметим, что действия последней игры разворачиваются в России после ядерной войны. Снятие с продажи коснулось и проектов из серии Hot Wheels Unleashed и MotoGP. Однако новая Pathfinder — Wrath of the Righteous всё ещё доступна для жителей России, так как Koch Media не участвовала в издании проекта.

Напомним, что ранее в России сняли с продажи такие хиты, как «Ведьмак» и «Киберпанк 2077» от польской компании CD Projekt RED. После этого китайские пользователи занизили оценки игр, раскритиковав политическую позицию разработчиков.