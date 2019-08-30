В России выпустили мобильную PUBG для слабых смартфонов

Игра создана на базе Unreal Engine 4. Она совместима с большим количеством устройств, в том числе с небольшим объёмом оперативной памяти. При этом «слабые» характеристики не наносят ущерба игровому процессу.

Карта в PUBG MOBILE LITE рассчитана на 60 игроков, среднее время матча на ней составляет около 10 минут. Также в игре вместо боевого пропуска Royale Pass вводится пропуск Winner Pass, позволяющий быстрее разблокировать достижения и фантастические награды в течении месяца.

Приложение уже доступно для загрузки в российской версии Google Play.