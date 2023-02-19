В России заблокировали сайт известной киберспортивной команды NAVI

12:05, 19 февраля 2023
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В России заблокировали сайт известной киберспортивной команды NAVIОна одна из самых популярных в мире
Natus Vincere (NAVI) — это украинская киберспортивная организация, которая включает в себя команды по CS:GO, Dota 2 и др. В её составе есть и россияне. Тем не менее Роскомнадзор сегодня заблокировал сайт организации на территории РФ.
Фото: Unsplash
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. navi.gg теперь заблокирован на территории России. Причины не сообщаются. Журналист запросили комментарии у РКН.