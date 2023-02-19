В России заблокировали сайт известной киберспортивной команды NAVI

Она одна из самых популярных в мире

Natus Vincere (NAVI) — это украинская киберспортивная организация, которая включает в себя команды по CS:GO, Dota 2 и др. В её составе есть и россияне. Тем не менее Роскомнадзор сегодня заблокировал сайт организации на территории РФ.