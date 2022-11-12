В сеть слили скриншоты из новейшей игры The Sims 5

В прошлом месяце издатель Electronic Arts открыл регистрацию для тестировщиков The Sims 5. Один из таких и является виновником утечки. Тестировщик рассказал, что игровой тест в основном был сосредоточен на новых функциях зданий и мебели. Игроками дали четыре обставленных квартиры-студии, в которых можно было делать что хочется, или одну пустая, которую можно было обустроить с нуля.