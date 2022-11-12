Игры
14:34, 12 ноября 2022
1 мин.

В сеть слили скриншоты из новейшей игры The Sims 5

Кстати, игры серии The Sims могут запретить в РФ

В сеть попали скриншоты, сделанные во время игрового тестирования новой The Sims 5.

В сеть слили скриншоты из новейшей игры The Sims 5

В прошлом месяце издатель Electronic Arts открыл регистрацию для тестировщиков The Sims 5. Один из таких и является виновником утечки. Тестировщик рассказал, что игровой тест в основном был сосредоточен на новых функциях зданий и мебели. Игроками дали четыре обставленных квартиры-студии, в которых можно было делать что хочется, или одну пустая, которую можно было обустроить с нуля.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: u/MeowDayThe13th

Когда выйдет The Sims 5, пока неясно.

Источник фото:Flickr
Источник:DTF
Теги:
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