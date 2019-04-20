В сети появился трейлер экономической игры по выращиванию травки

Weedcraft Inc — это, по сути, симулятор плантатора. Игрокам нужно выращивать коноплю и продумывать стратегию бизнеса, расширяя его. Геймплей включает в себя процесс как выращивания травы, так и менеджмента.

В трейлере снялись настоящие актёры. Он показывает не совсем честные методы ведения бизнеса. У ролика есть русские субтитры.

Картинка в самой игре рисованная, напоминает экономические симуляторы от компании Alawar. Weedcraft Inc вышла 11 апреля и доступна для ПК. Пойдёт на компьютеры с Windows 10, 64-bit, с 4 ГБ оперативной памяти.