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В сети утекли скриншоты ремастера Need for Speed 2010 года
Релиз намечен на ноябрь
5 октября ожидается анонс ремастера игры Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года. В сети уже появились детали переиздания, в том числе скриншоты и обложки.
За утечку несёт ответственность японское рейтинговое или классификационное агентство. Если эта информация верна, то релиз игры состоится 6 ноября. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered будет стоить около $40. Сообщается, что игра получит шесть часов дополнительного контента с новыми испытаниями и раскрасками на автомобили. Также источник упоминает о поддержке кроссплатформенного мультиплеера.
Можно посмотреть обложки Need for Speed: Hot Pursuit Remastered для PlayStation 4 и Nintendo Switch.
И скриншоты:
Анонс игры ждём 5 октября в 18:00 по московскому времени.