В сети утекли скриншоты ремастера Need for Speed 2010 года

За утечку несёт ответственность японское рейтинговое или классификационное агентство. Если эта информация верна, то релиз игры состоится 6 ноября. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered будет стоить около $40. Сообщается, что игра получит шесть часов дополнительного контента с новыми испытаниями и раскрасками на автомобили. Также источник упоминает о поддержке кроссплатформенного мультиплеера.

Можно посмотреть обложки Need for Speed: Hot Pursuit Remastered для PlayStation 4 и Nintendo Switch.