В симулятор дальнобойщика добавят маршруты по России

Euro Truck Simulator 2 — это, собственно, компьютерная игра в жанре симулятора водителя-дальнобойщика с элементами экономической стратегии. Разработчики рассказали, что делают для игры DLC «Сердце России» с середины 2020 года. Сейчас всё ещё идёт подготовительный этап работы над дополнением. Когда оно выйдет, пока неясно.

Разработчики уже рассказали, что не смогут воссоздать полностью европейскую часть России. Они планируют охватить территорию страны до Верхней Волги. Отмечается, что над дополнением работают и сотрудники из России. Так студия надеется сохранить аутентичность российских локаций и различных элементов.