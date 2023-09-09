В США предложили имитирующую конфликт на Тайване игру

Двухпартийная делегация, возглавляемая главой комитета республиканцем Майком Галлахером и ведущим демократом Раджой Кришнамоорти, встретится с представителями инвестиционных банков, фармацевтических компаний и отставными офицерами США. Основное внимание будет уделено пониманию рисков, связанных с американскими инвестициями в Китай.

В дополнение к военным играм комитет проведет переговоры с руководителями финансовых компаний в Нью-Йорке.

Это означает усиление внимания комитета к тому, как американские инвестиции в Китай могут повлиять на национальную безопасность. В ходе военной игры будут рассмотрены экономические последствия гипотетического американо-китайского конфликта, связанного с Тайванем, а также многогранные проблемы и риски, связанные с экономическими связями между двумя странами.