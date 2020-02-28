В Steam бесплатно раздают средневековую многопользовательскую RPG

У предложения есть один нюанс. Воспользоваться им могут только новички. То есть активировать игру бесплатно можно только новым пользователям, а те, кто уже знакомы с проектом, в акции участвовать не имеют права. Для активации Black Desert нужно запустить хотя бы один раз.

Black Desert — это Sandbox MMORPG, то есть у игроков есть большие возможности для исследования открытого мира. В игре можно ловить монстров, сражаться с другими игроками, тренировать различные навыки, например, ловлю рыбы, создание предметов и приготовление пищи.