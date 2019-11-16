В Steam появилась игра про Путина с возможностью уничтожить США

Игра, как можно догадаться, сатирическая. В её описании сказано, что «это игра, позволяющая себя почувствовать себя не только лидером Российской Федерации, но возможно и властелином всего мира. Грабь, воруй, порабощай».

Журналисты отмечают, что в игре можно открывать различные возможности за заработанные деньги. Так за полмиллиона долларов можно уничтожить Америку, а за $100 тысяч — пойти на второй срок. Также в Putin Life есть режим работы с людьми, в котором можно завоевать народную любовь.

Обычная стоимость игры составляет 30 рублей, но сейчас её можно купить с 40-процентной скидкой за 18 рублей.