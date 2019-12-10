В Steam появился командный шутер в стиле «Чужого»

В описании GTFO сказано, что она предназначена для четырёх игроков. Упор в ней сделан на командной работе и атмосфере. Авторы проекта предупредили, что игра достаточно сложная, и многим просто не подойдёт.

Часть из разработчиков, кстати, уже участвовала в создании дилогии Payday. Они также сообщили, что к официальному релизу переработают или заменят часть уровней. Кроме того, пока можно играть только с друзьями из Steam.

До 3 января GTFO продаётся с 10-процентной скидкой, и купить её можно за 1080 рублей. Журналисты уже успели назвать игру «развитием идей Left 4 Dead в более напряжённой упаковке».