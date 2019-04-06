В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

Жанр «королевских битв» объединяет многопользовательские онлайн-игры, в основе которых pvp-сражения по принципу last man standing (последний оставшийся человек). Хиты этого жанра среди автомобильных симуляторов — Twisted Metal, Vigilante 8 или Crossout. На них и похожа notmycar. Игра — детище студии Skybound Games, владелец которой автор комикса The Walking Dead. Упор в игре делается на охоте на соперников, навыках использования оружия и усилений. Сражаться друг с другом одновременно могут от 40 до 75 человек.