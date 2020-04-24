В Steam вышла игра-симулятор управления службами спасения

Как сказано в описании игры, управлять можно службами спасения в любом городе мира. Игроку предстоит принимать звонки, передавать их оперативным отрядам. Придётся учитывать погоду, рельеф и ситуацию на дорогах. Спасать нужно будет людей в авариях и природных катастрофах.

Игра 112 Operator стоит 465 рублей без учёта скидки. До 30 апреля Steam предлагает 15-процентную скидку. А для тех, у кого уже есть предыдущая игра — 911 Operator — скидка составит и вовсе 25%. 911 Operator, как можно догадаться из названия, является симулятором экстренных служб.