В Steam запустили бесплатную раздачу Company of Heroes 2

Бесплатной загрузкой игры можно воспользоваться до 17 ноября включительно. Кроме того, на все дополнения, первую часть серии, а также комплекты игры распространяется 75% скидка от разработчиков. Так, набор Company of Heroes Franchise Edition ранее был доступен по стоимости 2749 рублей, тогда как с учетом скидки его можно получить всего за 678 рублей.

Напомним, что в Steam сейчас проходит распродажа всех игр издательства 1С, которая предусматривает максимальные скидки. Как и бесплатная раздача Company of Heroes, акция будет длиться вплоть до 17 ноября.